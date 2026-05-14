В Гусь-Хрустальном округе заложат "Сад памяти" на площади 7,3 гектара

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области продолжается проведение акций «Сад памяти».

15 мая в Гусь-Хрустальном округе, близ деревни Староопокино, высадят более 35 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 7,3 гектара.

Министерство лесного хозяйства Владимирской области приглашает всех желающих присоединиться к этой акции. Она начнётся в 11 часов в Гусевском лесничестве (Давыдовское участковое лесничество, урочище Знамя Труда, квартал 36, выдел 14; координаты: 55.733317, 40.912682).

Надо отметить, что в этом году в регионе планируют провести лесовосстановление на площади 6,8 тысяч гектаров, в том числе высадить более 13 миллионов сеянцев на площади 3,3 тысячи гектаров.