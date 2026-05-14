Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-12 в Судогодском районе

Как сообщает ГКУ «Служба гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области», дорожно-транспортное происшествие случилось днем 13 мая в Судогодском районе на 209 километре платной автодороги М-12 «Восток».

По предварительным данным Госавтоинспекции, неподалеку от съезда с М-12 в районе развязки на Гусь-Хрустальный легковой автомобиль вылетел за пределы дороги и опрокинулся, в результате чего пострадали четыре человека, включая одного ребенка.

На место ДТП выезжали инспекторы ГАИ, бригада «скорой помощи» и сотрудники аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области. Спасателям не пришлось деблокировать людей — они лишь отключили аккумулятор поврежденной машины, чтобы избежать аварии.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка. Информация уточняется.