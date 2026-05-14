Работница ВСМЗ вышла в финал Национальной музейной премии имени Лихачева

Заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации Владимиро-Суздальского музея-заповедника Вера Берченева стала финалистом III Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева в номинации «Хранитель».

Женщина посвятила музейному делу более 42 лет. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике она прошла путь от рядового сотрудника до заместителя генерального директора.

Вера Берченева хорошо известна музейщикам по всей стране как соавтор важных технических решений, которые сегодня применяются во многих учреждениях культуры. Например, речь идет о комплексной автоматизированной музейной информационной системе по учету музейных предметов.

Благодаря ее личному участию и инициативности, в Госкаталог Музейного фонда России были внесены все предметы из основного собрания фонда ВСМЗ.

Сегодня в качестве консультанта Вера Берченева помогает подшефным музеям новых территорий РФ - Старобельскому краеведческому музею в Луганской Народной Республике, Приазовскому краеведческому музею в Запорожской области.

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии 20 мая на сцене Государственного академического Малого театра.

Отметим, что в 2024 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник становился обладателем премии: экспозиция «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины» была признана победителем в номинации «Лучшая музейная экспозиция».