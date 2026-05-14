Во Владимире обещают сохранить оба светофора на въезде в Веризино

Как сообщает администрация города Владимира, властям областного центра удалось достичь договоренности с ФКУ «Центравтомагистраль» относительно судьбы старой развязки на въезде в микрорайоне Веризино у НИКТИД.

В мэрии отметили, что после строительства новой развязки этот светофор сохранят, так что Веризино действительно получит два полноценных выезда. Впрочем, в самом ФКУ «Центравтомагистраль» пока не дали однозначный утвердительный ответ по поводу сохранения обеих развязок, пообещав прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Напомним: сейчас на Пекинке строится вторая развязка у «Ивановских мануфактур», однако прежний балансодержатель федеральной трассы Р-132 ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» заявлял, что два светофора на участке в один километр противоречат нормативам, и старую развязку однозначно придется демонтировать. Это бы свело к нулю смысл строительства нового заезда.

Когда дорога перешла в ведение ФКУ «Центравтомагистраль» там придерживались этого же мнения, однако теперь, похоже, ситуацию совместными усилиями удалось изменить в пользу жителей.