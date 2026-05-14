В Муроме из окна второго этажа выпал трелетний ребенок

Днем 12 мая в Муроме из окна квартиры на втором этаже на улице Ленина вместе с москитной сеткой выпала трехлетняя девочка. Во время ЧП мама ребенка находилась в квартире, предполагая, что дети спят. Девочку увезли в больницу. Тяжелых травм удалось избежать.

Следственное управление СК России по Владимирской области призывает родителей проявлять предельную внимательность, не оставлять детей без присмотра в комнатах, где открыто окно либо есть возможность того, что ребенок заберется на подоконник по мебели.

Для безопасности окна в квартире должны быть оборудованы специальными ограничителями и детскими замками либо плотно закрыты без возможности их открытия ребенком. Для проветривания необходимо использовать только вертикальный режим открытия окна.

Не оставляйте малыша одного в комнате с открытым окном!