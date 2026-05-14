Власти Петушинского района отругали подрядчика за задержку строительства дороги

Фото со страницы администрации Петушинского муниципального округа в ВК.

12 мая в администрации Петушинского муниципального округа прошло еженедельное плановое совещание под руководством главы округа Алексея Копытова. На нем среди прочего обсуждали строительство дороги от Костерево до Напутново (с прохождением через Абакумово).

Дело в том, что подрядчик, выиграл конкурс еще в апреле 2025 года. Тогда он обязался за 142,5 миллиона рублей построить дорогу к октябрю 2026 года. В стоимость контракта входила не только уклада полутора километров асфальта, но еще и реконструкция моста через Пекшу.

Важный нюанс заключался в том, что работы должны были идти в несколько этапов. И именно отставание в сроках по этапам и возмущает чиновников. На совещание был вызван представитель подрядной организации ООО «АКМАСТРОЙ» Айрик Акопян. Администрация округа выразила неудовлетворенность темпами строительства дороги. После этого подрядчик пообещал ускориться и заверил, что в течение 5-10 дней рабочие приступят к укладке щебеночного основания. Глава округа взял объект под личный контроль.