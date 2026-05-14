Во Владимире приятель предложил другу откосить от армии, а тот сообщил в полицию

Прокуратура Владимирской области сообщила о случае, когда молодой человек отказался косить от армии и сдал того, кто это предложил, полиции. А предложение сделал 27-летний парень из Собинки. И теперь его обвиняют по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

Сама история произошла в начале 2026 года, когда обвиняемый рассказал своему молодому приятелю, что у него много связей среди сотрудников Министерства обороны РФ. После этого он предложил юноше избежать призыва в армию. Вот только не бесплатно, а за определенную сумму. За свои «услуги» молодой человек потребовал 400 тысяч рублей.

Но собинцу не повезло. Юноша косить не планировал. Более того, он сообщил о происходящем в правоохранительные органы. В феврале 2026 года, находясь в автомобиле на парковке торгового центра города Лакинска, он передал обвиняемому 266 тысяч рублей. А после этого взявшего деньги задержали сотрудники полиции.

В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Собинский городской суд.