Во Владимирской области мужчина разбил бывшей жене машину и угрожал ей убийством

Фото из телеграм-канала прокуратуры Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Гороховце в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего сразу несколько преступлений в отношении бывшей супруги.

Обвиняют 38-летнего мужчину сразу по нескольким статьям: статья 167 УК РФ (умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, в том числе из хулиганских побуждений), статья 116.1 УК РФ (нанесение побоев), статья 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и предмета, используемого в качестве оружия).

Виной всему якобы стала излишняя страсть мужчины. После развода с супругой он неоднократно пытался с ней помириться, однако женщина возобновлять отношения не хотела. Как говорят в прокуратуре, вечером 25 ноября 2025 года экс-муж сорвался и пришел к дому бывшей жены, где порезал две шины на её автомобиле Hyundai Solaris. Это стало поводом для конфликта на следующий день. И тут уже, по данным расследования прокуратуры, в ход пошли кулаки и ноги, так как мужчина ударил женщину по лицу и телу. А когда женщина потребовала вернуть ей телефон, экс-супруг взял в гараже два топора и разбил ими стекла автомобиля, в котором в это время находилась его бывшая жена.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично. Теперь его судьбу решит Гороховецкий районный суд.