В 2025 году жителям Владимирской области предоставили 6088 кредитных каникул на 3,4 миллиарда рублей.

По большинству обращений банки реструктурировали кредиты по собственным программам, таких заявок одобрено около 5,8 тысяч на 3,2 миллиарда рублей. Ещё 752 договора на 97,5 миллионов рублей пересмотрели в рамках федерального закона о кредитных каникулах. Ипотечными каникулами по закону воспользовались 47 владимирцев, объем задолженности которых составил свыше 129,9 миллиона рублей.

В большинстве случаев владимирцы просили банки изменить условия по потребительским кредитам. За 2025 год жители региона получили отсрочку платежа по 4051 такому договору с объемом задолженности 2,1 миллиарда рублей.

По кредитным картам предоставлена реструктуризация 1538 жителям региона на 297 миллионов рублей, по 254 автокредитам полугодовые каникулы одобрены на 318,4 миллиона рублей. Пересмотрены также условия 243 ипотечных договоров на 641,2 миллиона рублей.