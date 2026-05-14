В Петушинском округе зафиксировал разлив мазута на придомовом участке

. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация Петушинского муниципального округа, после обращения местного жителя специальная комиссия провела выездное обследование участка земли, расположенного в городе Петушки по адресу: Покровский проезд, 1 «А».

Установлено, что на смежном участке, принадлежащем железной дороге, произошел факт незаконного слива мазута на местность. В итоге нефтепродукты попали в ливневку, что привело к ее переполнению, загрязнению ближайшего дренажного колодца и последующему выбросу мазута вместе с паводковыми и грунтовыми водами на участок местного жителя.

По данному факту был составлен акт и направлено письмо железнодорожникам с просьбой оперативно устранить последствия разлива мазута. Также материалы проверки переданы в Верхне-Волжское региональное управление Роспотребнадзора для принятия соответствующих мер.

Ситуация остается на контроле администрации Петушинского муниципального округа.