НовостиОбщество14 мая 2026 5:59

Во Владимирской области сотрудники ГАИ едут в Москву за высокой зарплатой

При этом в целом некомплект в подразделениях достаточно низкий
Алексей КОТМЫШЕВ
Как сообщил начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артем Григорьев, в ГАИ региона трудятся 954 человека, включая вольнонаемные должности, не имеющие погон. Речь идет абсолютно обо всех подразделениях Госавтоинспекции.

Таким образом, общий некомплект сотрудников составляет 13 процентов, что является среднероссийским показателем и по факту даже ниже, чем в целом по МВД.

Для примера Артем Григорьев назвал Владимир, где некомплект сотрудников отдельного батальона ДПС составляет 25 человек из 129 вакансий.

Руководитель Госавтоинспекции отметил, что наибольший отток кадров наблюдается в так называемой подмосковной зоне — Петушинском и Александровском районах, откуда сотрудники уезжают в Москву за более высокими зарплатами. Впрочем, последнее обстоятельство имеет место еще со времен милиции и касается абсолютно всех подразделений городских и линейных отделов МВД, близких к столице.