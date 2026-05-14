7 владимирских старшеклассников отличились на Всероссийской олимпиаде школьников

Фото предоставлено Министерством образования Владимирской области

Завершился очередной цикл Всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года. До заключительного этапа по 24 предметам дошли более 9 тысяч участников, что почти на 400 больше по сравнению с предыдущим сезона. 732 финалиста признаны победителями, 3509 – получили дипломы призёров.

В числе победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников этого года – старшеклассники из Владимирской области. Ученик гимназии №23 Святослав Аладышев стал победителем по экологии. Ещё шестеро ребят – призёры: ученик Образовательного центра для одарённых «Прогресс» г. Владимира Константин Диль – по немецкому языку; ученик лицея №1 о. Муром Данила Еганов – по физике; ученица гимназии №35 г. Владимира Ангелина Шиндакова – по русскому языку; ученицы гимназии №3 г. Владимира Варвара Соколова и Полина Липатова – по литературе; ученик школы №6 Кольчугинского округа Кирилл Барашков – по искусству (мировой художественной культуре).

Всероссийская олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призёров, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.