Во Владимире сотрудники ГАИ проверили водителей питбайков и мотоциклов

Как сообщает отдел информации и общественых связей УМВД России по Владимирской области, на днях в областном центре состоялся рейд по выявлению нарушителей среди мотоциклистов.

В общей сложности сотрудники полиции проверили более 30 машин, причем в Веризино для обнаружения питбайкеров и мотоциклистов даже использовали квадрокоптер. В итоге несколько юных мотоциклистов попытались скрыться, но были задержаны.

Кстати, из 30 проверенных водителей шесть человек оказались несовершеннолетними. Мототехнику у них изъяли, а на родителей составили административные протоколы. Все питбайки, мопеды и мотоциклы, изъятые в ходе рейда, были направлены на штрафстоянку

С родителями молодых людей были проведены профилактические беседы.