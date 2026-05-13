Во Владимире начали демонтировать незаконно установленные гаражи

Во Владимире начались работы по демонтажу незаконно установленных гаражей в районе дома №18 по улице Жуковского.

Как отмечают в мэрии, земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, был занят самовольно. На протяжении нескольких лет владельцев металлических гаражей просили освободить территорию добровольно. Требования размещались непосредственно на гаражах и на официальном сайте органов местного самоуправления.

На месте гаражей запланированы работы по благоустройству и организации парковочных мест для жителей близлежащих многоквартирных домов.

Сведения о принудительно вывезенных объектах можно получить в администрации Фрунзенского района по адресу: ул. Добросельская, д. 175, каб. 12. При себе необходимо иметь паспорт и документы на гараж.