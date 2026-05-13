В Суздальском округе ликвидирован пожар в двухэтажном жилом доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 13 мая в 9.13 диспетчеры пожарной охраны Суздальского округа получили информацию о пожаре, происходящем в деревне Песочное на улице Центральная, 12.

Звонившие рассказали о том, что пламя охватило частный жилой дом и стоящие рядом хозяйственные постройки.

На место возгорания выехали 23 сотрудника МЧС на семи пожарных машинах. На месте выяснилось, что горение происходит в двухэтажном деревянном доме и его пристройках. Пожар локализовали и через некоторое время ликвидировали на площади 118 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.