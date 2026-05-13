В Патриаршем саду Владимира высадили шесть новых сортов вишни

На станции юннатов «Патриарший сад» во Владимире 12 мая прошло крупное событие - высадка шести новых сортов вишни. Среди них оказалась и знаменитая «Родителева», которую за вкус называют «бриллиантом». Кроме того, были высажены саженцы сорта «Белые журавли», который был выведен в память о поэте Расуле Гамзатове.

В этот день во Владимир на высадку приехал особый гость. Из Казани во Владимир специально приехал Александр Девятаев. Он является сыном легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Александр Девятаев вместе с ребятами из центра «Все Интересно» и учениками Марковской школы Петушинского района принял участие в акции и лично высадил несколько деревцев.

В «Патриаршем саду» Александра Михайловича ждал ответный дар — 25 саженцев каштанов. Они отправятся в Мордовию, на родину его великого отца. Уже завтра часть деревьев украсит село Торбеево, а часть — Аллею героев в аэропорту Саранска.