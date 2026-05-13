НовостиОбщество13 мая 2026 10:12

В Патриаршем саду Владимира высадили шесть новых сортов вишни

На высадку приехал сын легендарного летчика
Алексей СУХОВ
Фото из социальных сетей администрации города Владимира.

На станции юннатов «Патриарший сад» во Владимире 12 мая прошло крупное событие - высадка шести новых сортов вишни. Среди них оказалась и знаменитая «Родителева», которую за вкус называют «бриллиантом». Кроме того, были высажены саженцы сорта «Белые журавли», который был выведен в память о поэте Расуле Гамзатове.

В этот день во Владимир на высадку приехал особый гость. Из Казани во Владимир специально приехал Александр Девятаев. Он является сыном легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Александр Девятаев вместе с ребятами из центра «Все Интересно» и учениками Марковской школы Петушинского района принял участие в акции и лично высадил несколько деревцев.

В «Патриаршем саду» Александра Михайловича ждал ответный дар — 25 саженцев каштанов. Они отправятся в Мордовию, на родину его великого отца. Уже завтра часть деревьев украсит село Торбеево, а часть — Аллею героев в аэропорту Саранска.