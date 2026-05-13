Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 9:33

В Коврове полицейские и Росгвардия провели внезапную проверку ночного клуба

Поводом к тому стали жалобы местных жителей
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции Коврова при силовой поддержке региональной Росгвардии провели проверку одного из городских ночных клубов. Ранее местные жители жаловались в соцсетях на возможные нарушения закона, совершаемые в данном заведении.

В ходе выезда на место стражи порядка осмотрели помещения, опросили работников и посетителей клуба и обнаружили множество нарушений. Так, в развлекательном заведении продавали алкоголь без лицензии. В общей сложности было изъято около 30 бутылок контрафактного алкоголя без акцизных марок.

Также оказалось, что в клубе находились подростки, хотя на тот момент уже действовал комендантский час. Более того — часть из них была пьяна.

В ходе проверки сотрудники ПДН составили 40 административных протоколов на несовершеннолетних и их родителей. По результатам проверки полицейские инициировали вопрос о прекращении работы клуба.