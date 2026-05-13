В Суздальском районе алиментщик спрятался от приставов в подвале своего дома

28-летний житель Суздальского района долгое время уклонялся от выплаты алиментов на содержание своего двухлетнего сына. На мужчину завели исполнительное производство. Однако он старался избегать встречи с судебными приставами.

Когда судебные приставы прибыли по месту проживания должника, мать мужчины заявила, что сына дома нет. Однако женщина вела себя странно, и сотрудники засомневались. Осмотрев помещение, судебные приставы нашли его в подвале дома.

Должника доставили в суд для рассмотрения административного материала. Суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ.