Во Владимирской области принимают заявки в программу "Мама-предприниматель"

Образовательная программа «Мама-предприниматель» является ежегодной и помогает женщинам с детьми открыть или развить своё дело, совмещая бизнес и семью. Причем с 2026 года правила участия стали ещё гибче: подать заявку могут как те, у кого пока только есть бизнес-идея, так и действующие предприниматели (ИП или юрлицо) со сроком регистрации не более трёх лет.

Приём заявок на участие в региональных этапах образовательной программы проходит с апреля по сентябрь 2026 года. Для регистрации необходимо заполнить анкету на официальном сайте. По вопросам участия можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: Владимир, Октябрьский проспект, 21, телефон: 8(4922)777-620.

В ходе бесплатного пятидневного обучения участниц ждут тренинги, консультации экспертов и действующих предпринимателей. Итоговая защита проектов позволяет в сжатые сроки превратить идею в конкретный план и найти единомышленников. На развитие своего дела победительница регионального этапа получит 150 тысяч рублей, а федерального этапа – 1 млн рублей.