Во Владимирской области 13 мая 2026 года сохраняется угроза атак БПЛА

Во Владимирской области 13 мая 2026 года сохраняется угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в канале экстренного оповещения населения "РСЧС Владимирская область" в мессенджере MAX.

Напомним, что данный канал был создан Правительством 33 региона как раз для таких случаев - когда надо в экстренном порядке оповестить людей о различных угрозах как природного, так и техногенного характера. Сообщение об угрозе БПЛА было опубликовано еще в два часа ночи, а в восемь часов утра была добавлена информация про сохранение возможностей атак украинских беспилотников.

И действительно, чуть позднее Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило, что утром 13 мая средствами противовоздушной обороны было уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были обнаружены над территорией шести регионов, включая Владимирскую область. Сколько именно беспилотников сбили над Владимирской областью, не уточняется.

Владимирцев просят пока соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств. В случае обнаружения БПЛА, надо звонить по номеру "112".