В Суздале дедушка подарил внуку квадроцикл и стал фигурантом уголовного дела

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в отношении жителя Суздальского округа расследуется уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни и здоровья.

По версии следствия, 59-летний дедушка 8-летнего мальчика в июле 2025 года подарил внуку на день рождения квадроцикл марки MOTAX Apollo, и систематически позволял мальчику ездить на нем.

В итоге это привело к тому, что ребенок, в силу возраста не имеющий водительского удостоверения категории «М», 2 августа 2025 года при движении по автодороге в СНТ «Суромна» врезался в автомобиль «Фольксваген Тигуан» и получил травмы.

Уголовное дело заведено на основании материалов, собранных в ходе прокурорской проверки. Расследование продолжается.