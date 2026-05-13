Во Владимирской области похорны подорожали на 17 процентов

Во Владимирской области подорожали похороны. По сравнению с прошлым годом их стоимость увеличилась на 16,7 процентов и составила 62 030 рублей. Такие данные приводит телеграм-канал « Похоронный траст».

Надо отметить, что средняя стоимость похорон в регионах ЦФО составила 69 948 рублей, что почти на 10 тысяч ниже, чем в среднем по России.

Дороже всего в ЦФО похоронить близкого стоит в Липецкой области (115,7 тысячи рублей), в Московской области (110,3 тысячи рублей), в Тамбовской области (105,5 тысячи рублей) и в Москве (102,4 тысячи рублей).

Самые дешевые ритуальные услуги оказались в Воронежской области (38,1 тысяча рублей), Рязанской области (25,3 тысячи) и Смоленской области (22,3 тысячи рублей).