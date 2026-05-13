НовостиЭкономика13 мая 2026 7:07

Делегация Владимирской области отправилась с бизнес-миссией в Алжир

Между сторонами уже подписан меморандум об информационном продвижении продукции
Алексей СУХОВ
Фото Центра поддержки экспорта Владимирской области.

12 мая стартовала бизнес-миссия компаний Владимирской области в Алжирской Народной Демократической Республике. В составе нашей делегации – директор регионального Центра поддержки экспорта Дарья Гречухина и представители трёх компаний, занимающихся ветеринарными препаратами: Торгового дома «БиАгро», фирмы «БиоХимФарм» и завода «Ветеринарные препараты». Бизнес-миссия проходит в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает Правительство Владимирской области.

Владимирская делегация посетила Национальную ассоциацию торговцев и ремесленников, где обсудила с алжирскими предпринимателями условия сотрудничества и форматы совместной работы. Естественно, в первую очередь обе стороны интересуют вопросы экспорта своих товаров.

Важным моментом стало подписание меморандума между Центром поддержки экспорта Владимирской области и упомянутой Ассоциацией об организации совместных деловых встреч и обмена информацией о специализированных рынках и международных выставках. Компании нашего региона и Алжира теперь смогут информационно продвигать продукцию по мере формирования таких запросов как с одной, так и с другой стороны.