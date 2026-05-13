Во Владимире женщина получала пенсию ниже прожиточного минимума

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку по обращению местной жительнице, пожаловавшейся на нарушение со стороны службы судебных приставов.

В ходе проверки установлено, что в отделе ФССП находится исполнительное производство в отношении пенсионерки, в рамках которого с ее пенсии ежемесячно удерживали суммы в счет погашения долга. Однако вопреки закону суммы удерживали такие, что сама пенсия оказывалась ниже прожиточного минимума.

Женщина неоднократно обращалась к судебным приставам с заявлением о сохранении прожиточного минимума, и соответствующее постановление даже было вынесено. Однако в течение нескольких месяцев ситуация не менялась.

По результатам проверки руководителю УФССП России по Владимирской области прокуратура внесла представление. После вмешательства надзорного ведомства права женщины были восстановлены, после чего ей вернули всю незаконно удержанную сумму.