Владимирские энергетики готовятся к грозам и ливням

Пресс-служба филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» сообщает, что специалисты компании готовятся к ухудшению погоды. Дело в том, что синоптики прогнозируют на 13 мая сильные грозы и ливни. с порывами ветра до 15 метров в секунду. Естественно, это может сказаться на энергоинфраструктуре региона.

Энергетики с 12 мая переведены в режиме повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готова 61 бригада: 198 человек и 104 единицы спецтехники. Также в филиале открыли круглосуточный оперативный штаб, который собирает информацию со всех районов и мониторит погоду.

В компании попросили жителей быть осторожными в ближайшие дни. На время ухудшения погоды не стоит оставлять под линиями электропередач свои машины и любые другие предметы. Также энергетики просят сообщать о случаях обрывов проводов и обключений электроэнергии. Позвонить можно как непосредственно в энергокомпанию, так и в МЧС. Для этого у последних есть телефон 112, а у энергетиков работает горячая линия 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).