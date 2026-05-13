Во Владимирской области статистики назвали отрасли с наибольшими зарплатами

Как сообщает Владимирстат, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 2025 году в регионе составляла 73284 рубля, а в феврале 2026 года этот показатель вырос уже до 76491 рубля.

Вместе с тем, среднемесячная зарплата по отраслям существенно отличается. Так, наибольший показатель с января по февраль 2026 года оказался у тех, кто занят в финансовой и страховой деятельности. Их средняя зарплата составила 106643 рубля. На втором месте работники в области информации и связи со среднемесячным доходом в 100737 рублей.

Третье место у представителей обрабатывающих производств, получающих в среднем 87613 рублей.

Наиболее низкий показатель оказался у людей из административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг — в среднем они зарабатывают по 47653 рубля в месяц. Предпоследнее место у работников, предоставляющих «прочие виды услуг» - их зарплаты составляют 53388 рублей.

Чуть лучше дела у сотрудников гостиниц и предприятий общепита, где средний месячный заработок составил 54330 рублей.

В остальных сферах зарплаты колеблются от 55 до 85 тысяч рублей.