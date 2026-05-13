За год во Владимирской области цены на квартиры выросли на 10 процентов

Владимирстат опубликовал сведения о том, как изменились цены на жилье.

По сравнению с четвертым кварталом 2025 года цены на новостройки выросли на 4 процента, а на вторичном рынке - на 4,2 процента. А если сравнивать с первым кварталом прошлого года, рост еще больше - новостройки подорожали на 10,6 процентов, а вторичка - на 10,8 процента.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках к концу первого квартала составила 116,4 тысячи рублей (в прошлом году - 111,1 тысячи). На вторичном рынке цена за квадратный метр составила 103,6 тысячи рублей (95,4 тысячи рублей).