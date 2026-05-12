Во Владимирской области ожидается гроза с дождем и усилением ветра

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ближайшие несколько часов в регионе ожидаются грозы с дождем и усилением юго-восточного ветра, порывы которого могут составить до 15 метров в секунду. Такая погода сохранится в течение ночи и утром 13 мая.

Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнил, что в ночь на 13 мая будет облачно с прояснениями, при этом в ночные и утренние часы ожидается туман. Днем в отдельных районах будут грозы и кратковременные дожди.

Ночью температура воздуха составит от от +8 до +13 градусов, в то время как днем потеплеет до отметок между +18 и +23 градусами. Ветер подует с юго-востока со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Жителям и гостям Владимирской области следует быть внимательными при грозе и ветре. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».