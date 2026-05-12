Во Владимире задержаны подростки, бившие окна в домах Ленинского района

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце марта и в течение апреля в полицию Владимира поступали обращения от жителей многоквартирных домов, расположенных на улицах Верхняя Дуброва, Василисина, Нижняя Дуброва, Тихонравова и Фатьянова.

Во всех случаях люди жаловались на неизвестных хулиганов, разбивавших окна. Вскоре сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и их коллеги из уголовного розыска вышли на след любителей бить стекла. По подозрению в преступлении задержали 15 и 16-летнего парней, которых привезли в отдел полиции Ленинского района.

Молодые люди признали вину и объяснили, что стекла били исключительно из хулиганских побуждений, когда ночью гуляли по городу. При этом они специально выбирали стекла в старых деревянных рамах, чтобы в случае задержания проще было возместить ущерб.

Действительно, родители подростков уже частично возместили ущерб хозяевам квартир. Также на мам и пап составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство».