В Коврове оштрафовали подрядчиков, выполнявших капитальный ремонт школ

В Коврове в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети» проводится капитальный ремонт средних школ №№ 4, 9 и 18. Там планируется установить новую систему отопления и электроснабжения, отремонтировать входные группы и фасад зданий, заменить кровлю и окна в помещениях, а также выполнить другие работы. На ремонт было выделено больше 80 миллионов рублей.

Прокуратура совместно с территориальным отделом Инспекции государственного административно-технического надзора осмотрела территорию образовательных учреждений. Они оказались захламлены строительным мусором, складируемыми материалами и конструкциями. Это может быть опасно не только для детей, но и для самих работников ремонтных бригад.

Подрядчикам были внесены представления и заведены дела об административном правонарушении. Виновные должны заплатить штрафы.

В настоящее время по требованию городской прокуратуры прилегающая к учреждениям территория приведена в надлежащее состояние.