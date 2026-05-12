В Гусь-Хрустальном местного жителя убили из-за разговоров во сне

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела по факту убийства 58-летнего местного жителя, случившегося в квартире дома на проспекте 50 лет Советской власти 15 марта текущего года.

В преступлении обвиняется 53-летняя хозяйка квартиры, к которой мужчина в тот день пришел в гости.

По версии следствия, гость и хозяйка устроили застолье с алкогольными напитками, после чего женщина высказала мужчине претензии по поводу отсутствия у него работы, и оттолкнула последнего. Мужчина упал и сломал стол, после чего конфликт был исчерпан.

Однако уже под утро, когда оба спали, гость стал разговаривать во сне, чем мешал хозяйке, и та вытолкнула его в прихожу. Но мужчина продолжил шуметь и там, в связи с чем разозлившаяся дама нанесла лежащему на полу другу не менее 11 ударов руками, ногами и металлической палкой по голове и телу, причинив ему множественные переломы и другие травмы, от которых гость скончался.

Сама женщина вину признала. Установлено, что в 2019 году она отбыла срок за убийство, а теперь вновь отправилась за решетку на время следствия.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.