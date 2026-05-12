Во Владимирской области выросла заболеваемость коронавирусом

Во Владимирской области зафиксировали снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с прошлой неделей показатель снизился на 18,1 процента, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В областные больницы обратилось 5666 человек, в медицинские учреждения Владимира – 1511. У пациентов выявляют: РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и энтеровирусы.

А вот заболеваемость коронавирусом, наоборот, выросла. С 4 по 10 мая было лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания. Это на 50% больше по сравнению с предыдущей неделей.

5 случаев выявили во Владимире, 4 - в Собинском районе, по 3 - в Ковровском и Гороховецком районах, 2 - в Муромском районе, по 1 - в Суздальском районе и Радужном. 89,5% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции, 10,5% - в форме внебольничной пневмонии.