Президент России отметил трудовые успехи четырех жителей Владимирской области

Фото с сайта kremlin.ru.

Правительство Владимирской области со ссылкой на Администрацию Президента РФ сообщает, что Владимир Путин отметил трудовые успехи и работу четырех жителей 33 региона.

В частности за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почётную грамоту от главы государства получил Сергей Монастырский, являющийся сейчас советником генерального директора АО «Шихобалово» (Юрьев-Польский округ).

Кроме того, благодарность Президента России объявлена Вадиму Клюшину (заместитель начальника дистанции Муромской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», Евгению Митрофанову (электромеханик Муромской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», Андрею Молчанову (мастер мостовой дистанции инженерных сооружений Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги»).