По городам Владимирской области отправится "Поезд здоровья" с врачами ОКБ

С 12 по 30 мая Областная клиническая больница организует «Поезд здоровья» с участием своих узких специалистов (эндокринолога, кардиолога, хирурга, врача ультразвуковой диагностики) в районных больницах области.

Доктора проведут консультации выявления рисков, связанных со здоровьем, а, в отдельных случаях, для госпитализации в ОКБ.

12 мая врачи приедут в Судогодский район, 14 мая - в Собинский район, 16 мая - в Селивановский район, 19 мая - в Камешковский район, 21 мая - в Меленковский район, 23 мая - в Суздальский район, 26 мая - в Петушинский район, 28 мая - в Кольучгинский район, а 30 мая - в Киржачский район.