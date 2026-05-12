Владимирцы стали реже жаловаться на банки и страховщиков

Владимирское отделение Банка России собрало статистику по основным жалобам от населения. И выяснилось, что жители региона стали чаще обращаться в Центробанк, при этом количество жалоб на работу банков снизилось.

Всего в I квартале 2026 года жители Владимирской области направили 497 обращений в Банк России. Это на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается работы банков, то на них было подано 278 жалоб. И это на 3 процента меньше, чем ранее. У владимирцев стало меньше претензий по автокредитованию, банковским переводам, оформлению вкладов, качеству обслуживания и мошенничеству. Зато выросло число жалоб, связанных с отказами или приостановкой банковских операций (с 28 до 41). Оно и не удивительно, теперь с ужесточением законодательства, направленного на борьбе с дистанционным мошенничеством, банки стали чаще останавливать подозрительные переводы и блокировать карты клиентов, заподозренных в выводе и обналичивании похищенных средств.

Меньше стало жалоб и на страховые компании. В I квартале 2026 года поступило всего 24 обращения. В то же время количество жалоб на микрофинансовые организации увеличилось на 20 процентов и составило 65 обращений. Люди жалуются на проблемы с возвратом денег при отказе от дополнительных услуг, а также на списания со счета без их согласия, в том числе из-за мошенничества.