НовостиОбщество12 мая 2026 7:20

Во Владимире прокуратура вернула пенсионеру деньги, что он перевел мошенникам

700 тысяч рублей он перевел жителю Башкортостана
Алексей СУХОВ
Фото из социальных сетей прокуратуры Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что ведомство добилось возвращения пенсионеру похищенных у него мошенниками денег. Случай достаточно редкий, ведь обычно суммы, ушедшие к мошенникам, уже не вернуть.

О случае мошенничества в прокуратуре города Владимира узнали после того, как сам пенсионер обратился к ним с жалобой. Он рассказал, что в сентябре 2025 года мошенники позвонили ему и под предлогом дополнительного заработка в сети «Интернет» убедили пенсионера перевести им денежную сумму в размере 700 тысяч рублей. Пенсионер согласился и направил деньги по указанным ему реквизитам.

В итоге прокуратура завела уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В рамках расследования был установлен владелец счета, на которые поступили похищенные деньги. Мошенником оказался житель Республики Башкортостан. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета всей суммы, что перевел пенсионер. Верховный суд Республики Башкортостан с требованиями согласился. В настоящее время решение суда исполнено – пенсионер получил свои деньги обратно.