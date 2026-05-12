Во Владимире прокуратура вернула пенсионеру деньги, что он перевел мошенникам

Фото из социальных сетей прокуратуры Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что ведомство добилось возвращения пенсионеру похищенных у него мошенниками денег. Случай достаточно редкий, ведь обычно суммы, ушедшие к мошенникам, уже не вернуть.

О случае мошенничества в прокуратуре города Владимира узнали после того, как сам пенсионер обратился к ним с жалобой. Он рассказал, что в сентябре 2025 года мошенники позвонили ему и под предлогом дополнительного заработка в сети «Интернет» убедили пенсионера перевести им денежную сумму в размере 700 тысяч рублей. Пенсионер согласился и направил деньги по указанным ему реквизитам.

В итоге прокуратура завела уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В рамках расследования был установлен владелец счета, на которые поступили похищенные деньги. Мошенником оказался житель Республики Башкортостан. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета всей суммы, что перевел пенсионер. Верховный суд Республики Башкортостан с требованиями согласился. В настоящее время решение суда исполнено – пенсионер получил свои деньги обратно.