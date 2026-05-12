Во Владимирской области подорожали продукты и коммунальные услуги

Владимирстат опубликовал данные за январь-март текущего года. В регионе продолжают дорожать товары и услуги.

Индекс потребительских цен в марте по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, в том числе на продовольственные товары – 100,4%, непродовольственные товары – 100,7%, услуги – 101,4%.

Стоимость минимального набора продуктов составила 7463 рублей. С начала года она выросла на 4,8 процента. А стоимость фиксированного набора товаров и услуг увеличилась на 2,9 процента по сравнению с началом года и составила 27,1 тысячу рублей.

Сильнее всего в цене выросли: алкоголь, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты, а вот яйца, наоборот, стали дешевле. Если говорить о непродовольственных товарах, то заметно подорожал бензин, медикаменты и табачные изделия.

Кроме того, выросли цены на коммунальные услуги, особенно взносы за капитальный ремонт - на 38,7 процента по сравнению с прошлым годом. Также подорожало отопление (на 18,4 процента), горячая вода - на 17,9 процентов, холодное водоснабжение - на 15,6 процентов, электроэнергия - на 14,3 процента, вывоз мусора - на 12,6 процентов.