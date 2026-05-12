Владимирцам сделан перерасчет в 21 миллион рублей из-за некачественных услуг ЖКХ

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в ходе заседания коллегии под председательством главы регионального надзорного ведомства Ивана Грибова обсудили результаты проверки соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ, включая работу управляющих компаний.

Выступивший с докладом начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Роман Костин отметил, что 10 процентов от всех обращений и публикаций в интернет-сети являются жалобами на сферу ЖКХ, причем каждое четвертое признано обоснованным.

За последние два года сотрудники прокуратуры пресекли более 8000 нарушений в этой сфере, более 3000 виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, расследуется восемь уголовных дел.

Немало претензий возникает к работе управляющих компаний. Только за 2025 год было привлечено к административной ответственности 160 ответственных сотрудников УК, а с начала 2026 года уже 40 человек.

В целом же в связи с некачественным оказанием услуг за весь 2025 год жители Владимирской области получили перерасчет на сумму более чем 21 миллион рублей.