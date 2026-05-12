Владимирцев предупреждают о высокой вероятности пожаров

Региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение на 12 мая. На юго-востоке Владимирской области ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.

В таких условиях повышаются риски возникновения ЧС, возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки, а также возникновением природных пожаров в зоне торфяных месторождений.

В ведомстве напоминают, что во Владимирской области запрещено разведение костров. Также жителям рекомендуют не ходить в лес в это время.

