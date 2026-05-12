Во Владимире ликвидирован пожар в жилом доме на улице Урицкого

Как сообщает администрация города Владимира, пожар случился утром 10 мая в доме №20/22 «А» по улице Урицкого. На место выезжали подразделения Главного управления МЧС России по Владимирской области, а также руководство города и муниципальные службы.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако деревянный дом получил серьезные повреждения. В мэрии уточнили, что сейчас администрация города Владимира ведет работу с жителями и всем, кто нуждается в жилье, предложили перебраться в пункт временного размещения с питанием. Затем жителям предоставят жилье в маневренном фонде города.