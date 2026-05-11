Военные мемориалы в Муроме отремонтировали после вмешательства прокуратуры

В преддверии празднования Дня Победы прокуратура проверила состояние объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Выяснилось, что ряд мемориалов, расположенных на территории округа Муром находились в неудовлетворительном состоянии.

В частности, памятники воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. расположенные в деревнях Степаньково, Петроково, селах Борисоглеб, Молотицы требовали проведения ремонта. На них частично отсутствовали надписи на фасадах, были трещины и сколы, отслоение штукатурного и покрасочного слоев, разрушение постаментов, ступеней, а также тротуарной плитки у их подножия.

Прокуратура внесла представление руководителю ответственной организации - МБУ «Дорожное хозяйство». После этого воинские мемориалы были приведены в порядок.