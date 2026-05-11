За неделю от клещей пострадало 45 жителей Владимирской области

Клещи продолжают атаковать жителей Владимирской области. За прошлую неделю в больницы из-за их присасывания обратилось 45 человек, в том числе 14 детей. А с первого случая обнаружения клещей пострадало уже 180 человек, среди которых 56 детей.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, среди клещей, снятых с людей, обнаружено 3 зараженных боррелиозом. А значит пострадавшие от укусов должны срочно обратиться к врачу.

Лабораторное исследование клещей во Владимирской области проводится в лаборатории, расположенной по адресу: Владимир, ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории: пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.