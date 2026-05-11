Более 600 компаний Владимирской области занимаются экспортом

Во Владимирской области экспортом занимается более 600 компаний. В числе компаний, которые расширили географию международных поставок своей продукции благодаря нацпроекту и областному Центру поддержки экспорта, – «Технофильтр» и «ТехноСонус-Центр».
Благодаря цифровой платформе «Мой экспорт» бизнес получает доступ к 660 услугам в режиме «одного окна». Раньше оформление экспортной документации занимало недели и месяцы, теперь — всего несколько дней.
Предприниматели могут онлайн получить сертификаты, разрешения, подать заявки на господдержку, финансирование участия в международных выставках и логистическую помощь. Особое внимание уделяется сертификации и лицензированию продукции, а также обучению экспортёров.
Ключевая цель — к 2030 году увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 2/3 по сравнению с 2023 годом.