Умер экс- глава администрации Гусь Хрустального района Николай Грушко

Фото со страницы администрации Гусь-Хрустального муниципального округа

На 71 году скончался бывший глава администрации Гусь Хрустального района Николай Грушко.

Он родился 17 мая 1955 года в станице Старомышастовская Динского района Краснодарского края. Окончил инженерно строительный институт в Ростове на Дону по специальности «инженер экономист».

Трудовой путь начал в 1977 году инженером технологом на стеклозаводе им. X годовщины Октября Гусь Хрустального района. В 1988 году стал заместителем председателя исполкома районного Совета народных депутатов, председателем плановой комиссии. В декабре 1991 года - главой администрации Гусь Хрустального района, который возглавлял 19 лент.

Николай Грушко избирался депутатом Законодательного Собрания области и Совета народных депутатов района, входил в состав областного Совета по местному самоуправлению.

Был удостоен множества наград, среди которых: почётные грамоты Министерства регионального развития Российской Федерации, почётная грамота администрации Владимирской области, медаль «За ратную доблесть»; звание «Почётный гражданин Гусь Хрустального района» (присвоено решением Гусь Хрустального районного Совета народных депутатов № 28 от 23 декабря 2005 года).