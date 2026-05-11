Владимирцев приглашают написать общегородской диктант

14 мая в 17.30 во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт XXXIX Общегородской диктант. В этом году он приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.

Испытать себя может любой желающий — без ограничений по возрасту и роду занятий. Участие анонимное: каждому присваивается индивидуальный номер, по которому позже можно узнать результат на сайте библиотеки. А ещё всех участников ждут памятные сертификаты.

Присоединиться можно как очно в библиотеке, так и онлайн на портале Культура.РФ или в группе областной научной библиотеки.