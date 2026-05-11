НовостиОбщество11 мая 2026 7:59

В Судогодском районе ветки деревьев едва не запутались в ЛЭП

Прокуратура обязала выполнить работы по опиловке
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

Житель поселка Муромцево обратился в прокуратуру Судогодского района из-за ненадлежащего состояния линий электропередачи в населенном пункте.

В ходе проверки выяснилось, что минимально допустимое расстояние от неизолированных проводов воздушной линии электропередачи до ветвей деревьев не обеспечивалось, что влекло угрозу возникновения аварийных ситуаций, нарушения бесперебойного электроснабжения потребителей, отмечают в надзорном ведомстве.

Прокуратурой внесено представление руководителю электросетевой организации. После этого нарушения были устранены: выполнены работы по опиловке древесно-кустарниковой растительности.