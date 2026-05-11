Владимирцам предлагают выбрать, каким будет памятник героям СВО

фото со страницы Общественной палаты Владимирской области

Члены рабочей группа при Общественной палате Владимирской области рассмотрели работы, поступившие на конкурс проектов памятника бойцам СВО. Напомним, что его установят на площади перед Домом культуры молодежи, откуда "за ленточку" отправлялись добровольцы.

Всего было представлено пять вариантов. Их создали как опытные скульпторы из нашего региона и Москвы, так и студенты Владимирского госуниверситета.

Первый монумент представляет собой трех бойцов, которые стоят на холме и смотрят в разные стороны.

Второй памятник представляет собой круговую конструкцию из 4 лепестков, внутри которого помещена буква «Z».

Третий памятник абстрактный - в образе свечи.

Четвертый памятник — это пирамидальный обелиск с фигурой бойца и буквой «Z», которую образует георгиевская ленточка. У подножья обелиска — Вечный огонь.

Пятый вариант памятника представляет собой фигуру солдата, которого в зону боевых действий провожают жена и дочь. Вокруг них стелы с барельефами.

Проголосовать за понравившийся вариант можно до 20 мая. На сегодняшний день лидирует первый вариант.