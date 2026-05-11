На юго-востоке Владимирской области прогнозируют 4 класс пожарной опасности

Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает о том, что 11 мая на юго-востоке региона ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.

Такая погода повышает риски возникновения ЧС, возникновения очагов природных пожаров, перехода огня на частные дома и хозяйственные постройки, а также возникновения природных пожаров в зоне торфяных месторождений.

Во Владимирской области запрещено разведение костров. В данный период не рекомендовано посещение лесов.