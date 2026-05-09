Депутата Заксобрания Владимирской области Павла Кутузова повысили

Павел Кутузов слева. Фото со страницы МГЕР в ВК.

Депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Кутузов назначен заместителем председателя "Молодой Гвардии" партии "Единая Россия". Об этом сообщается на официальной страницы МГЕР. Вместе с ним такую же должность получил руководитель ветеранского сообщества Молодой Гвардии Александр Мещанинов.

Павлу Кутузову в июле исполнится 36 лет. Он является коренным владимирцем, выросшим в семье учителей. После окончания школы №37, он поступил во Владимирский Государственный Педагогический университет на факультет физической культуры. Однако уже в университете он стал больше заниматься политической карьерой. Именно там он начал работать заместителем начальника отдела по внеучебной работе и молодёжной политике ВлГУ. Позднее он участвовал в работе Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области и Молодежном парламенте при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. В 2020 году он возглавил владимирское отделение "Молодой Гвардии".

Однако многие знают Павла Кутузова как ветерана СВО. Там он служил с сентября 2024 года по март 2025-го в качестве добровольца бригады беспилотной авиации. Помимо этого он с первых дней СВО оказывает волонтерскую помощь. Руководил первым волонтёрским отрядом в Мариуполе. Работал наблюдателем на референдуме по присоединению к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.