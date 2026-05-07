Во Владимирской области ожидаются ветер и понижение температуры

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 8 мая местами по региону ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов по сравнению с 7 мая. При этом на северо-западе региона и вовсе температура может снизиться до 10 градусов по сравнению с предыдущим днем.

По сведениям Владимирского гидрометцентра, в ночь на 8 мая подует юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при этом температура воздуха опустится до отметок от +9 до +14 градусов.

Днем потеплеет до значений от +15 до +20 градусов, местами столбики термометров покажут до +25 градусов, а ветер подует с запада со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, причем ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах пройдут грозы. При грозе порывы ветра могут достигать скорости от 15 до 17 метров в секунду.

В МЧС просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».